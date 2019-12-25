В денежном эквиваленте отток равняется сумме в 31,5 миллиарда рублей.

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов из российских банков после снятия некоторых ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает сайт регулятора.

Известно, что за май объём вкладов физических лиц в банках сократился на 0,1%. В ЦБ это объясняют традиционными праздниками, из-за которых люди тратят больше денег на подарки и торжества. При этом доходы граждан в мае обычно сокращаются из-за большого количества выходных дней.

В денежном эквиваленте отток равняется сумме в 31,5 миллиарда рублей, её валютный состав неизвестен. При этом розничный кредитный портфель показал рост на 0,2%, хотя в апреле он просел на 0,7%.

Ранее банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов.