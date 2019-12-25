Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предлагают отказаться от такой нормы или отказывать в подозрительной услуге, если с клиентом не удалось связаться.

Банки России попросили Центробанк блокировать сомнительные операции, которые совершены без согласия получателя или отправителя, без ответа клиентов. Отмечается, что к такой мере можно прибегнуть, если кредитная организация не смогла с ним связаться.

Сейчас временной промежуток в таких обстоятельствах составляет два рабочих дня — и даже если клиент так и не вышел на связь, то операция должна быть возобновлена. Банки отмечают, что это нецелесообразно, так как за два дня человек может не успеть понять, что стал жертвой мошенников.

Банки предлагают отказаться от такой нормы или отказывать в подозрительной услуге, если с клиентом не удалось связаться.

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Видео: YouTube / Банк России