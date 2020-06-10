Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Об этом стало известно на пленарном заседании.
Согласно документу, пенсионеры, инвалиды или граждане, получающие пенсии по потере кормильца и не имеющие других источников дохода, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Банки могут предоставить отсрочку не более чем на два года. Также проект подразумевает годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам для владельцев бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Инициаторами проекта выступают руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, вице-спикер СФ Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в СФ прокомментировали слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции.
Видео: kremlin.ru
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