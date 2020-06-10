Законопроект прошёл первое чтение.

Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Об этом стало известно на пленарном заседании.

Согласно документу, пенсионеры, инвалиды или граждане, получающие пенсии по потере кормильца и не имеющие других источников дохода, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей. Банки могут предоставить отсрочку не более чем на два года. Также проект подразумевает годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам для владельцев бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Инициаторами проекта выступают руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, вице-спикер СФ Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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Видео: kremlin.ru