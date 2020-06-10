В СФ прокомментировали слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции

Накануне Алексей Навальный заявил, что в ролике о Конституции принял участие ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которому заплатили за съёмку.

В Совете Федерации прокомментировали слова Навального о снявшихся в ролике о Конституции. Об этом пишет RT со ссылкой на члена СФ Сергея Цекова.

В своем телеграм-канале Алексей Навальный высказался о ветеранах ВОВ, которые приняли участие в ролике по поправкам в Конституцию. Он назвал их "продажными холуями".

Цеков подчеркнул, что это неадекватная ситуация. Член СФ уверен, что неадекватность идет от тех, кто говорит о демократии и свободе слова. Он считает, что мнение выступивших нужно уважать. Сенатор отметил, что подобные действия расцениваются, как аморальные и "нуждаются в безусловном осуждении".

При этом можно критиковать того или иного выступившего с тем или иным заявлением, но без оскорбления, с соблюдением морально-этических норм. - Сергей Цеков, член СФ

Также инцидент оценила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что ветерану ВОВ и его внуку не платили гонорар за участие в видео о поправках в Конституцию.

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Видео: Youtube/PolitRussia