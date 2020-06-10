Госсекретарь США призвал Ливию к переговорам "без вмешательства России"

Речь идет о Правительстве национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА).

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Ливию к переговорам "без вмешательства России". Об этом он заявил на брифинге в госдепартаменте.

Помпео подчеркнул, что переговоры между сторонами под эгидой ООН стали хорошим первым шагом. Теперь Вашингтон ждет, когда начнутся переговоры, способствующие прекращению огня. По мнению Помпео, это запустит внутриливийские политические переговоры. В рамках этих переговоров, ливийская сторона должна сохранить нефтяные объекты. Также важным направлением является признанный доступ властей к национальной нефтяной корпорации.

Представители России несколько раз опровергали обвинения США во вмешательстве в дела Ливии. В Кремле говорили, что заинтересованы в урегулировании конфликта.

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Видео: Youtube/Fox Business