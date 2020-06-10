Градоначальник заявил, что в столице наступило лето, после чего открыл 600 фонтанов.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве. Об этом говорится в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Торжественная церемония открытия прошла в Парке Победы на Поклонной горе. Там работает фонтанный комплекс "Годы войны".

К москвичам вернулись московские фонтаны, которые являются символом города, символом хорошего настроения. - Сергей Собянин, мэр Москвы

Помимо фонтанов в Парке Победы, в Москве включили другие городские фонтаны. Заработали плавающие фонтаны в Водоотводном канале, светодинамические фонтаны в Царицыно, Парке Горького, на Манежной площади и на площади перед Киевским вокзалом. Москвичи смогут наслаждаться красотой фонтанов до 1 октября. Если в столице будет хорошая погода, сезон фонтанов могут продлить.

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Видео: ВК/ГБУ "Гормост"