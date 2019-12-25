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Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке
Сегодня, 15:41
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matveyvn

Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке

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При этом ставки по кредитам физическим лицам растут.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке. Мнением она поделилась на сегодняшнем выступлении в Госдуме.

Она отметила, что, по предварительным данным регулятора, майская ставка по ипотеке составляет где-то 7,4%.

Где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%.

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России

При этом ставки по кредитам физическим лицам растут. Но если говорить о займах в краткосрочной перспективе, то, уверяет Набиуллина, падают.

Ранее Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией.

Теги: кредиты, набиуллина, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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