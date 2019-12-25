При этом ставки по кредитам физическим лицам растут.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке. Мнением она поделилась на сегодняшнем выступлении в Госдуме.

Она отметила, что, по предварительным данным регулятора, майская ставка по ипотеке составляет где-то 7,4%.

Где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%. Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России

При этом ставки по кредитам физическим лицам растут. Но если говорить о займах в краткосрочной перспективе, то, уверяет Набиуллина, падают.

Ранее Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией.