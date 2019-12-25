Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о рекордном снижении ставок по ипотеке. Мнением она поделилась на сегодняшнем выступлении в Госдуме.
Она отметила, что, по предварительным данным регулятора, майская ставка по ипотеке составляет где-то 7,4%.
Где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%.
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России
При этом ставки по кредитам физическим лицам растут. Но если говорить о займах в краткосрочной перспективе, то, уверяет Набиуллина, падают.
Ранее Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией.
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