Совместные учения состоятся с 29 июля по 10 августа.

Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией. По данным оборонного ведомства, совместные испытания состоятся с 29 июля по 10 августа.

В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Баку и Стамбулом, согласно годовому плану в нашей стране пройдут широкомасштабные тактические и летно-тактические учения сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана

Чиновники отметили, что учения будут сопровождаться стрельбой при участии сухопутных войск и военно-воздушных сил обоих государств. Также в мероприятиях заявлена бронетехника, минометы и артиллерия, боевая авиация и средства ПВО.

Согласно программе учений, операции с сухопутными войсками пройдут на территории Баку и Нахичеване с 1 по 5 августа. Авиация будет размещена с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

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Видео: Youtube/ Rashad Suleymanov