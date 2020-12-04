Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке

Игорь Гончаров рассказал о преступности в районе.

Генеральному прокурору России Игорю Краснову рассказали в открытом письме о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевского района. Об этом сообщили журналисты издания Znak.com. По данным СМИ, бывший глава налоговой инспекции Игорь Гончаров объяснил, что в районе периодически появлялись организованные банды, велись поборы и совершались преступления, к которым могут оказаться причастны силовики.

Напомним, что в апреле 2019 года районный прокурор Владимир Приходченко, направленный в Кущевку для того, чтобы навести порядок, получил травму. Ему сломали руку прямо возле здания полиции. Автор письма вспомнил также об Анатолии Самойлове, который был прокурором с 2011 по 2018 года. Он якобы "не трогал" преступников, в том числе тех, кто оказывался связан с ОПГ Сергея Цапка. Гончаров призвал Краснова привлечь экс-прокурора к уголовной ответственности.

Также внимание Генпрокуратуры привлекли к тому, что в период 2015-2019 годах налоговая прокуратура пыталась разобраться с преступниками собственными силами. В частности, сам Гончаров боролся против Федора Стрельцова, которого он назвал "серым кардиналом" Цапка. Ведомство выявляло схемы нелегального возмещения НДС, а также обналичивание денежных средств.

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Фото: Piter.tv