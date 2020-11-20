Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы ВОВ

На законодательном уровне будет закреплены понятия "нацизм", "фашизм", "геноцид народов СССР".

Генеральный прокурор России предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом Игорь Краснов заявил в рамках выступления на международном форуме "Уроки Нюрнберга", посвященном 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Мероприятие проводится 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Необходимо законодательное регулирование вопросов увековечения памяти мирного населения Советского Союза, подвергшегося изгнанию и истреблению в годы ВОВ...Требуется внесение изменений в принятый 25 лет назад федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Игорь Краснов, генеральный прокурор России

Чиновник напомнил, что геноцид народов Советского Союза во времена ВОВ выражался в массовых военных преступлениях нацистов против мирного населения. В РФ намерены на законодательном уровне установить незыблемость принципов международного права, которые были зафиксированы Уставом Нюрнбергского трибунала. Речь идет о закреплении таких понятий как "нацизм", "фашизм", "геноцид народов Советского Союза".

Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ.

Видео: Музей Победы