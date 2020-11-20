Президент РФ выступил пред участниками форума "Уроки Нюрнберга".

Владимир Путин предостерег от попыток расшатать решения Нюрнбергского трибунала. Об этом президент России сообщил в своем видеовыступлении, записанном для участников международного научно-практического форума "Уроки Нюрнберга". Мероприятие проводится 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. Оно посвящено сохранению исторической памяти и роли процесса в Нюрнберге, установившего современный миропорядок. В форуме принимают участие делегаты из 30 стран.

Долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества Владимир Путин, президент России

По словам Владимира Путина, преступления нацистов не имеют срока давности, поэтому выводы трибунала в Нюрнберге актуальны и на сегодняшний день. Он добавил, что попытки изменить или "расшатать" решения, принятые в рамках Нюрнбергского процесса, Россия считает ударом по обеспечению безопасности во всем мире.

Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми.

Видео: kremlin.ru