Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ

Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом на международном форуме "Уроки Нюрнберга" участникам рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Чиновник выступил 20 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. По сведениям от эксперта, правоохранительные органы опубликовали архивные фонды в 22 регионах страны по преступлениям, совершенных немецкими захватчиками.
Для установления всех преступлений немецко-фашистских захватчиков организовано изучение и рассекречивание архивных фондов еще в 22 субъектах РФ
Игорь Краснов, Генпрокурор России
Генпрокурор отметил, что в России изучаются обстоятельства вновь выявленных военных преступлений нацистов в рамках проекта "Без срока давности". Опубликованы сведения, касающиеся карательных отрядов в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Новгородской, Псковской, Ростовской и Ленинградской областях. В общей сложности правоохранительные органы возбудили шесть уголовных дел, а также инициировано гражданское делопроизводство. Все злодеяния специалисты намерены признать "военными преступлениями против человечества, геноцидом советского народа".
Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все