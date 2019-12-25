Президент заявил, что Россия понимает важность трибунала в Нюрнберге против нацистов.

Владимир Путин назвал попытки реабилитации нацизма бессовестными и лживыми. Об этом президент России сообщил в рамках видеовыступления перед участниками международного форума "Уроки Нюрнберга". Политик осудил тех, кто пытается героизировать нацистских преступников, а также из пособников. Он добавил, что Москва понимает важность Нюрнбергского трибунала для истории и отстаивании общественных истин.

Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников Владимир Путин, президент России

Мероприятие "Уроки Нюрнберга" проводится 20-21 ноября в Музее Победы на Поклонной горе. В нем заявлены для участия представители 30 государств.

Путин предостерег от попыток расшатать решения Нюрнбергского трибунала.

Видео: kremlin.ru