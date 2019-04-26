Глава Минпромторга прокатился на Zetta.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ожидает начала серийного выпуска первого в России электромобиля в этом году. Об этом специалист сообщил журналистам в рамках рабочей поездки в технологический парк "Жигулевская Долина". Чиновник уточнил, что говорит о производстве транспортного средства Zetta. Машина будет изготовлена к концу текущего года.

До конца года начнут серийное производство. Все будет зависеть от завершения опытно-конструкторских работ. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Эксперт перед общением с представителями прессы прокатился на отечественном электромобиле. Транспорт установлен около выставочного центра "Жигулевской долины". По мнению Дениса Мантурова, управление Zetta было для него комфортным.

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Фото: YouTube/Россия-24