Более 40 стран примут участие в авиасалоне МАКС в июле

Заявки на участие в авиасалоне в России подали несколько иностранных делегаций.

Более 40 стран примут участие в авиасалоне Международном авиационно-космическом салоне в июле текущего года. Об этом на оперативном совещании по вопросам подготовки к событию сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник рассказал коллегам о том, что МАКС состоится на территории подмосковного Жуковского. Страной-партнером мероприятия станет Казахстан, с которым России предстоит подписать ряд важных документов.

Намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически всех континентов, в первую очередь, конечно, - партнеры России по ЕАЭС. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В ведомстве добавили, что проведение МАКС - согласованное с правительством решение. Он призвал заняться организацией авиасалона на высоком уровне, "как то было всегда". В Минпромторге заявили, что имеют понимание о том, какие отечественные компании будут представлены на авиасалоне. Зарубежные коллеги уже выразили намерения по планам продемонстрировать последние достижения в отрасли и направить для участия в выставке в России свои делегации.

Мантуров: производство МС-21 потенциально может составить до 100 самолетов в год.

Фото: aviasalon.com

