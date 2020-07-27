Мантуров: РФ готова к поставкам вакцины "Спутник V" и сотрудничеству по ее выпуску в ФРГ

В Минпромторге напомнили, что Россия подала заявку на регистрацию препарата в Евросоюз.

Россия готова к сотрудничеству с Германией по поставкам и выпуску вакцины "Спутник V". Об этом журналистам заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Чиновник выступил на пресс-конференции, посвященной стратегическому сотрудничеству с ФРГ.

Мы, безусловно, готовы к сотрудничеству и с нашими немецкими партнерами как в части поставок, так и по выпуску вакцины в том числе на территории Германии Денис Мантуров, глава Минпромторга России

Министр рассказал коллегам, что Москва уже подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Он добавил, что экстренное использование препарата "Спутник V" одобрено в почти 30 странах. Во многие из них Россия уже осуществила первые поставки, а некоторые - даже начали проводить массовую вакцинацию населения препаратом из РФ.

Мантуров: производство МС-21 потенциально может составить до 100 самолетов в год.

Видео: YT / AHK Russland