В Москве арестован мужчина, который склонял детей к руфингу

Обвиняемый вел незаконную деятельность с 2015 года

Житель Москвы Никита Лебедев получил обвинение в покушении на убийство, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По версии следствия, он склонял несовершеннолетних заниматься руфингом.

Его причастность установили при исследовании более десяти уголовных дел с 2015 года.

Следствие заявляет, что Лебедев вовлекал подростков "в совершение опасных для их жизни и здоровья действий" посредством соцсети. Обвиняемый обещал им деньги и призывал заниматься руфингом – свешиваться головой вниз с большой высоты. Все действия Лебедев требовал снимать на видео.

После ареста дома у обвиняемого были изъяты носители информации. Также были допрошены более 300 свидетелей.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать всех потерпевших от действий Лебедева.

Ранее с петербургского отеля взыскали 6 млн за смерть двух гостей.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации