С петербургского отеля взыскали 6 млн за смерть двух гостей

Сторона защиты подала апелляцию.

Петербурженки подали в суд на гостиницу, с которой разбились двое мужчин в октябре 2018-го года. Они находились в ресторане на крыше, и там обвалилась светопрозрачная конструкция ограждения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате разрушений Пузырев и Скулин упали с высоты 6 метров. Травмы оказались несовместимы с жизнью. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что конструкции ограждения крыши ресторана "Цеппелин" (ООО "Приятного аппетита") и ее эксплуатация не соответствуют требованиям нормативных актов. В связи с этим истцы потребовались возместить вред в размере 3 млн рублей каждому. Всего в суд по этому вопросу подали 5 человек.

Представители ответчика указали на то, что несчастный случай произошел в результате нарушения, допущенного руководством ресторана. Гостиница сдает эту часть крыши в аренду.

Эксперты пришли к мнению, что виновата все же гостиница ― АО Гостиница "Советская", так как использование крыши не предусматривалось при строительстве. Ограждение могло быть использовано только как элемент дизайна.

Суд взыскал в пользу истцов в общей сложности 6 млн рублей. На решение уже поданы апелляционные жалобы.

Фото: vk.com/azimuthotelspb