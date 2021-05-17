Приморский океанариум проверит видео с избиением белух

Одна из экологических организаций намерена обратиться в полицию.

Приморский океанариум во Владивостоке проводит внутреннее расследование после появление в интернете информации об избиении белух. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как тренер в бассейне ударил двух белух. Ролик датирован 5 мая 2021 года. В настоящее время выясняется, что толкнуло тренера на такой поступок.

Собеседник агентства пояснил, что в этот период года животные выражают агрессию в отношении друг к другу. Возможно, тренер своими действиями хотел переключить внимание белухи, чтобы она не напала на другую особь. Сообщается, что животные не получили повреждений.

Руководитель "Эковахты Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил агентству, что члены организации пожалуются на факт избиения белух в правоохранительные органы.

Это ненормальные методы, варварские, попадают под статью о жестоком обращении с животными. Это не дрессировка, а избиение. Дмитрий Лисицын, руководитель "Эко-вахты Сахалина"

Ранее мы сообщали, что в каналах Петербурга ищут редкого нерпёнка.

Видео: Youtube/newsvlru