Редкого нерпенка ищут в каналах Петербурга

По словам специалистов, малышка замерзла и устала, поэтому, скорее всего, попытается где-нибудь вылезти погреться.

Детеныша редкой балтийской нерпы ищут спасатели в каналах Петербурга. Последний раз зверь был замечен около Никольского морского собора. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в "Фонде друзей балтийской нерпы" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам специалистов, малышка замерзла и устала, поэтому, скорее всего, попытается где-нибудь вылезти погреться. Они отмечают, что нерпенок очень маленький и редкий.

Недавно мы писали, что пятерых ластоногих пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, находящегося на территории петербургского Водоканала в Репино, перевели в большой уличный бассейн. Это животные "отличники", которые полностью здоровы и набрали необходимый вес для того, чтобы вернуться в свою привычную среду обитания. Теперь подросшие животные буду учиться плавать в большом бассейне.

Ранее Piter.tv писал, что тюленёнок из Кронштадта похвастался своими зубами.

Фото: Piter.tv