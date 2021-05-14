  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:01
115
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пятерых ластоногих перевели в большой бассейн для подготовки к "выпускному"

0 0

Жизнь в большом бассейне – это заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле.

Пятерых ластоногих пациентов Центра изучения и сохранения морских млекопитающих, находящегося на территории петербургского Водоканала в Репино, перевели в большой уличный бассейн. Это животные "отличники", которые полностью здоровы и набрали необходимый вес для того, чтобы вернуться в свою привычную среду обитания. Теперь подросшие животные буду учиться плавать в большом бассейне. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

К переезду оказались готовы тюленята Крюкова, Крикуша и Лебяжка, а также Лахта и серый тюлененок из Кронштадта, найденный рядом с батареей "Демидова" и потому получивший имя Демидов.

Жизнь в большом бассейне – это заключительный этап реабилитации перед жизнью на воле. Там тюленята привыкнут долго находиться в холодной воде и смогут плавать без ограничений. Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" будут кормить животных из-за ширмы, чтобы они не связывали появление пищи с человеком, а также бросать в бассейн рыбу, чтобы тренировать у тюленят охотничьи навыки. 

Предположительно, первый "выпускной" в Финский залив состоится через 2-3 недели. Остальных пациентов по мере выздоровления и набора веса также будут подселять в уличный бассейн.

Перед этим мы показывали, как малыши следили за подготовкой бассейна для них.

Фото и видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: тюлени
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии