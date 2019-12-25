Тюленёнок из Кронштадта похвастался своими зубами

На снимках тюлененок показывает свои зубы, возможно, он хочет укусить специалиста.

"Фонд друзей балтийской нерпы" в своей официальной группе показали тюлененка из Кронштадта, который "гордится своими зубами".

На снимках тюлененок показывает свои зубы, возможно, он хочет укусить специалиста. В комментариях пользователи отметили, что такими зубками можно сильно укусить.

Также несколько людей пошутили, что таким образом тюлененок показывает, куда класть ему рыбку.

Накануне детёныша ладожской нерпы спасли в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99