Тюленёнок из Кронштадта похвастался своими зубами

"Фонд друзей балтийской нерпы" в своей официальной группе показали тюлененка из Кронштадта, который "гордится своими зубами".
На снимках тюлененок показывает свои зубы, возможно, он хочет укусить специалиста. В комментариях пользователи отметили, что такими зубками можно сильно укусить.
Также несколько людей пошутили, что таким образом тюлененок показывает, куда класть ему рыбку.
Накануне детёныша ладожской нерпы спасли в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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