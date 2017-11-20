Детёныша ладожской нерпы спасли в Петербурге – о поступлении нового "постояльца" рассказали 10 мая представители Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Крошечного детеныша ладожской нерпы нашли местные жители неподалеку от поселка Моторное.
Удивляет и то, что сам он по характеру товарищ очень серьезный и самостоятельный, никакого панибратства старается не допускать несмотря на своё состояние: еле слышно кряхтит, урчит и машет слабой лапкой на человека. Ещё у него малюсенький желудочек и в него заливается всего грамм 60 жидкости. А ещё он что то ловил и ел, но что такая кроха могла ловить непонятно - кроме водяных жуков ничего в голову не приходит
Фонд друзей балтийской нерпы
Ранее в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории регионального Водоканала, сообщили, что дали имена трем ластоногим пациентам – двум малышкам-тюленихам и тюлененку.
Фото, видео: Спасение тюленей 699-23-99 / ВКонтакте
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