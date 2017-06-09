Детенышам серых тюлений в Репино дали имена

Сейчас тюленята в стабильном состоянии, их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе.

В среду, 28 апреля, в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории регионального Водоканала, сообщили, что дали имена трем ластоногим пациентам – двум малышкам-тюленихам и тюлененку.

Мальчика, первого попавшего в Репино, назвали Крикушей по ярким чертам характера: самец оказался заводным и громким. Самок назвали Лебяжкой и Крюквой, их назвали по местам, где они были найдены. Лебяжку доставили в центр в тяжелом состоянии, специалисты боролись за жизнь тюленихи и смогли выходить ее, сейчас здоровью щенка ничего не угрожает. Крюква была самой неуловимой. Изначально ее заметили у Новой Голландии, потом у Никольского собора и Львиного мостика, а 10 апреля поиски увенчались успехом: малышку забрали худой и испуганной.

Специалисты уточняют, что сейчас детеныши в стабильном состоянии, сами едят рыбу и готовятся к жизни на воле.

Напомним, если вы обнаружили нерпу или тюленя, необходимо сообщить в Фонд друзей балтийской нерпы по номеру 8 (812) 699-23-99. Самостоятельно оказывать помощь животному, приближаться к нему и обнаруживать свое присутствие по близости категорически запрещено.

Ранее мы писали, что тюлень Крошик передает привет поклонникам.

Фото: Водоканал