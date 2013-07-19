Видео: тюлень Крошик передает привет поклонникам

В четверг, 22 апреля, в сообществе "Спасение тюленей" в соцсети "Вконтакте" поделились видеозаписью, на которой запечатлен тюлень Крошик, передающий привет поклонникам.
После линьки, мы научили замдиректора есть рыбу кусочками и открыли ему новый чудесный мир – мир в котором есть кета и кижуч, судак и щука, голец и горбуша и даже кальмар.
рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы
В комментариях специалисты рассказали, что сейчас Крошик любит кушать судака и красную рыбу, а горожане отметили, что тюлень очень зажигательно танцует.
Ранее мы писали, что петербургский Центр спасения тюленей будет примирять рыбаков с нерпами.
Фото: Спасение тюленей 699-23-99 / Вконтакте
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