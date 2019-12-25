Петербургский Центр спасения тюленей будет примирять рыбаков с нерпами

Специалисты будут беседовать со школьниками, среди которых много детей рыбаков.

В петербургском Центре спасения тюленей придумали новое направление работы. Специалисты начнут просветительскую деятельность и будут примирять рыбаков и нерп. Об этом рассказали официальном сообществе Центра "ВКонтакте".

По словам специалистов, они предпримут довольно хитрый ход и будут ездить по прибрежным школам и беседовать с детьми о нерпах, чтобы в рыбацких семьях росли "маленькие защитники" тюленей.

Очень часто знакомые рыбаки укоряют нас в том, что благодаря нашим репортажам и таким известным личностям как Крошик, нельзя ничего плохого сказать в семье о тюленях. Теперь значительная часть потенциальных обидчиков редких животных будет подвергаться воспитательной работе прямо дома. Центр спасения тюленей

Тюленьи спасатели рассказали, что подобные преподавательские навыки они начали оттачивать на будущих биологах во Дворце творчества "У Вознесенского моста". Ребята с интересом послушали о жизни кольчатой нерпы и деятельности Центра.

Ранее мы рассказывали, как спасатели вызволили пять кошек в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99