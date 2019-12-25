Спасатели вызволили пять кошек в Петербурге

Добровольцы вытаскивали плачущих животных из каминов, вентиляции, убежища под лифтом и с верхушек деревьев.

В четверг 18 марта в службу спасения "Кошкиспас" пришли заявки на спасение сразу пяти четырехлапых жителей Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила волонтер поисково-спасательного отряда "Экстремум" 19 марта.

Накануне животные попали в беду. Домашний кот застрял в вентиляционном проходе в поселке Понтонный. В деревне Мендсары домашняя кошка боялась спуститься с березы. Такое же несчастье случилось и с хвостатым другом из города Коммунар. В это же время маленький котенок мяукал в камине ресторана в Сестрорецке, он не мог из него выйти. Помощь спасателей была нужна и бездомной кошке, которая, испугавшись чего-то, забилась в подлифтовое помещение на этаже.

Без труда добровольцы сняли кошку с березы в Мендсарах. Животное было покладистым. А кот из Коммунара вообще не стал дожидаться волонтеров и самостоятельно спустился с дерева.

В течение семи дней в извилистом проходе камина в доме на Тучковом переулке находился кот. Хозяин животного пытался вытащить его, но не вышло. Животное достали совместными усилиями. В саже испачкались и кот, и заявитель, и спасатели.

Сложнее всего пришлось с вызволением котенка в Сестрорецке. Больше двух часов спасатели пытались найти местоположение маленького хулигана. Оказалось, что хвостатый завалился за слои утеплителя. Добровольцы накинули на него удавку и осторожно подняли наверх. Сотрудники ресторана, где все и происходило, сразу же связались с активистами и отдали животное на содержание.

В поселке Понтонный найти кота не удалось. Вентиляция, где он застрял, выходит на крышу. Без снаряжения туда не попасть, потому что она скатная. Заявка на спасение четырехлапого друга пока активна.

Ранее в Piter.tv сообщили, что трем питомцам "Республики котов" нашли место жительства и работы в учреждениях культуры.

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