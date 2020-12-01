Трем питомцам "Республики котов" нашли место жительства и работы в учреждениях культуры

Забрать котика себе могут и другие предприятия.

Трем представителям кошачьих нашли новое место жительства и работы. Их посетят в Молодежном театре на Фонтанке, Театре эстрады им. Райкина и ЦПКиО им. Кирова. Торжественное мероприятия передачи животных прошло 1 марта в "Республике котов" на Литейном проспекте.

Все коты стерилизованы и вакцинированы. Ожидается, что животные будут участвовать в жизни учреждений как офлайн, так и онлайн. Ранее дом нашли и для других обитателей "Республики котов". Теперь они находятся в Капелле Петербурга, Петропавловском соборе, Филармонии джазовой музыки, нескольких филиалах библиотеки им. Маяковского и других.

В мероприятии приняли участие художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак и директор Ольга Романецкая, худрук Театра эстрады Юрий Гальцев и директор Юлия Пости, директор ЦПКиО Павел Селезнев, а также вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, 1 марта отмечается всемирный день кошек. Сегодня в Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города.

Видео: Instagram / @kkult_spb, @bpiotrovsky