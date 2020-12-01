"Республика кошек" отчитается перед налоговой из-за падения выручки

Руководству "котокафе" придется объяснять очевидные для любого городского заведения истины последнего года.

Во вторник, 20 апреля, сеть кафе "Республика кошек" получила письмо от Федеральной налоговой службы с требованием объяснить, почему в этом году выручка сильна упала. Об этом сообщила "Фонтанка".

По итогам мониторинга расчетов с применением контрольно-кассовой техники, предоставленной организацией, были "выявлены признаки не полного отражения выручки в феврале 2021 года". Теперь руководство "котокафе" за 10 дней должны "предоставить пояснение о причинах, повлиявших на выручку".

Претензии поступили лично к Анне Кондратьевой, одному из соучредителей АНО "Всевмузей", которое работает под вывеской "Республики кошек". Петербурженка выступала как ИП оператором небольших кофеен внутри "котокафе", которые продавали посетителям напитки и пирожные, обеспечивая таким образом основную выручку заведения, на которую кошки лечились и содержались.

В январе котокафе недосчиталось в 226 тысяч рублей (примерно на 30% меньше, чем год назад), в феврале дела пошли лучше, и спустя ровно год "вышло всего минус 27 тысяч".

Причиной тому – коронавирусные ограничения в Петербурге, а также перекрытие города из-за митингов. В ближайшие дни предприниматель объяснит налоговым инспекторам причины и надеется, что с нее снимут подозрения в утаивании выручки.

Фото: Pixabay