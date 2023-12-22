В Этнографическом музее отметили международный день кошек

1 марта прошло обсуждение роли кошки в жизни человека вместе с Российским этнографическим музеем и представителями «Республики котов и кошек» в Санкт-Петербурге.

Этнографический музей Санкт-Петербурга в коллаборации с представителями "Республики котов и кошек" представили открытие специального цикла культурно-образовательных мероприятий под названием "С хвостом по жизни".

Специалисты музея в течение года познакомят аудиторию с этнографией через простые, понятные и любимые образы животных. Каждое мероприятие будет посвящено одному животному из различных регионов России, в котором оно обитает.

Гостям пресс-тура рассказали о программе музея "С хвостом по жизни", о проекте "Кошкинская карта" - вклад в поддержку кошек и других животных в приютах, провели мини-экскурсию в музее с поиском КОТОэкспонатов на экспозиции "Русские" и ответили на все вопросы.

Специальный гость мероприятия – представитель зоозащитного движения, главный pet-терапевт "Республики кошек и котов"- Пифия. Подробности в нашем видео.

Виктория Свешникова, Кристина Белозерова

Видео: Piter.TV