День этнографа в Петербурге: праздник тех, кто открывает миры

17 июля в России неофициально отмечают День этнографа. Профессиональный праздник учёных, изучающих культуру и традиции народов, уже несколько десятилетий объединяет исследователей и всех, кому интересно многообразие мира.

17 июля в России отмечают День этнографа — профессиональный праздник учёных, которые изучают культуру, быт и традиции народов мира. Праздник ведёт историю с 1970–80-х годов по инициативе видного советского этнографа Рудольфа Итса, создателя кафедры этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ. Дата выбрана неслучайно: середина лета — время экспедиций. Ведь именно в поездках учёные собирают уникальный материал о традициях разных народов. В Российском этнографическом музее День этнографа отмечают ежегодно. И программа всегда самая насыщенная.

В нашем музее мы отмечаем каждый год, и у нас всегда может быть менее празднично или более празднично, тем не менее, всегда этот день как-то обозначается. Как правило, это обязательно экскурсия более углубленная по какому-то конкретному народу. И потом у нас цикл лекций в конференц-зале. И последние несколько лет этот цикл лекций сопровождается показом отдельных фильмов. Рица Зельницкая, ведущий научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана

В этом году подготовили экскурсию "Народы Южного Кавказа". Гостям показали и рассказали о старинных орудиях труда и предметах быта грузин, армян и других народов региона. Также в программе — показ фильма "Отец" абхазского режиссёра. Картина поднимает вечную проблему отцов и детей через призму абхазских традиций и национального менталитета. На встрече с этнографом гости обсудили тему "Репутация и кодекс чести для народов Кавказа" — как веками складывался суровый горский кодекс и почему поведение горца было подчинено строгим нормам. Быть этнографом — значит не просто изучать различные культуры, но и видеть необычное в привычном, уметь находить общее в разных традициях.

Этнограф – это человек, который, да, действительно, он изучает народы, но он не просто народы изучает, он изучает культуру во всех смыслах этого слова. Это и материальная, и духовная культура. Благодаря тому, что этнографы изучают материальную культуру, мы имеем те предметы, которые демонстрируют те или иные народы, кроме того, что они во что-то одевались, из чего-то ели, но они еще и замуж выходили и танцевали на этих свадьбах же, а потом как бы провожали в последний путь. Вот это все это изучают этнографы. Рица Зельницкая ,ведущий научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана

Хоть праздник остаётся неофициальным, у него уже есть свои традиции. А для самих этнографов этот день — напоминание о том, что их работа помогает людям лучше понимать друг друга.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV