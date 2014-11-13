Выборгские учреждения культуры в 2020 году собрали более трех миллионов зрителей в режиме онлайн

Ильдар Гилязов подвел итоги в сфере туризма и культуры.

Глава районной администрации Ильдар Гилязов выступил с отчетом о социально-экономическом развитии муниципального образования "Выборгский район" за 2020 год. По его словам, среди приоритетов в социально-экономическом развитии Выборга и Выборгского района – туристическое направление. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Развитый сервис, разнообразие событийных мероприятий способствуют растущей из года в год туристской привлекательности не только города, но и поселений. Ильдар Гилязов, глава районной администрации

Также в числе приоритетных направлений сфера культуры. В Выборге и районе действуют 29 профильных учреждений. В условиях пандемии учреждения работали на базе интернет-площадок. За 2020 год учреждения культуры собрали около трех миллионов зрителей в режиме онлайн.

Также в 2020 году Выборг продолжил совершенствовать систему "Безопасный город". В частности, на городских улицах появились дополнительные камеры наружного видеонаблюдения с высоким разрешением.

В 2020 году 45% населения Выборгского района стало заниматься спортом.

Фото: Piter.tv