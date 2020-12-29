В Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города

В Петербурге в рамках конкурса "Котокультурная столица" проведут перепись животных, которые живут в учреждениях культуры. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала ветеринар эрмитажных котов и основательница Музея кошки и котокафе "Республика кошек" Анна Кондратьева.
В рамках переписи будет определено не только количество котов в культурных учреждениях, но и то, насколько хорошо им там живется.
Мероприятия состоится 1 марта в День кошек. Эрмитажные коты официально обитают в Зимнем дворце и являются одной из визитных карточек города. Также известно о котах в Ботаническом саду, в библиотеке имени Маяковского и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии.
Фото: Instagram / dambaspb_kzs
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