В Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города

Мероприятия состоится 1 марта в День кошек.

В Петербурге в рамках конкурса "Котокультурная столица" проведут перепись животных, которые живут в учреждениях культуры. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала ветеринар эрмитажных котов и основательница Музея кошки и котокафе "Республика кошек" Анна Кондратьева.

В рамках переписи будет определено не только количество котов в культурных учреждениях, но и то, насколько хорошо им там живется.

Мероприятия состоится 1 марта в День кошек. Эрмитажные коты официально обитают в Зимнем дворце и являются одной из визитных карточек города. Также известно о котах в Ботаническом саду, в библиотеке имени Маяковского и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs