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В Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города
Сегодня, 15:29
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nastya960

В Петербурге пройдет перепись питомцев, живущих в культурных учреждениях города

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Мероприятия состоится 1 марта в День кошек.

В Петербурге в рамках конкурса "Котокультурная столица" проведут перепись животных, которые живут в учреждениях культуры. Об этом на онлайн пресс-конференции рассказала ветеринар эрмитажных котов и основательница Музея кошки и котокафе "Республика кошек" Анна Кондратьева.

В рамках переписи будет определено не только количество котов в культурных учреждениях, но и то, насколько хорошо им там живется.

Мероприятия состоится 1 марта в День кошек. Эрмитажные коты официально обитают в Зимнем дворце и являются одной из визитных карточек города. Также известно о котах в Ботаническом саду, в библиотеке имени Маяковского и Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

Ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs

Теги: коты, перепись
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Минус
elminarov
Сегодня 16:50

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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