Ситуация с бездомными животными в Петербурге улучшилась в период пандемии

Сейчас в городе работают 17 приютов для животных.

В Петербурга проживает до 100 тыс. бездомных кошек и около 5 тыс. бездомных собак. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщил начальник городского управления ветеринарии Юрий Андреев.

При этом хозяева есть у млн кошек и не менее 300 тыс. собак. Точное число по бездомным кошкам назвать тяжело, многие из них проживают в подвалах. Число безнадзорных животных постоянно пополняется. Это происходит тогда, когда заканчивается дачный сезон, строительные работы, и прикормленные животные расходятся по городу. При этом в период пандемии ситуация улучшилась. На самоизоляции жители стали больше уделять внимание своим питомцам, в том числе речь идет о тех, кто проживает на дачных участках.

В 2020-м году власти Петербурга впервые выделили из бюджета города средства на кастрацию животных. Процедуру прошла 1781 собака и 1336 кошек. Ситуация с бешенством в Северной столицы складывается благополучно.

Сейчас работают 17 приютов для животных. В текущем году появятся еще три.

Фото: Piter.TV