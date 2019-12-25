Суд запретил две странице в Интернете по продаже редких птиц

Прокурор указал, что информация может спровоцировать незаконный оборот птиц.

Калининский районный суд Петербурга признал запрещенной информацию на нескольких сайтах. На них продавали редких птиц, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Иск в суд подал прокурор. Он указал, что на определенных Интернет-страницах в открытом доступе содержится информация о продаже Краснозобой казарки и Горного гуся. Никаких документов о том, что животные выращиваются в питомнике, или о том, что есть лицензия, на сайте нет.

Такая информация способствует незаконному обороту животных, может привести к их гибели или сокращению численности. Суд удовлетворил требования истца.

Отметим, оба сайта являются украинскими. С одного из них информация уже удалена.

Ранее суд Петербурга запретил сайт по продаже уток Мандаринок.

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