Суд Петербурга запретил сайт по продаже уток Мандаринок

Продажа птиц может привести к их исчезновению.

Выборгский районный суд запретил для распространения в России информацию на двух сайтах, на которых обсуждалась продажа краснокнижных птиц Мандаринок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск в суд подал прокурор. Он указал на то, что в открытом доступе размещены предложения о покупке уток Мандаринок. Они занесены в Красную книгу РФ. Информация побуждает граждан к совершению правонарушения, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. Покупка птиц может привести к полному исчезновению популяции.

Суд внес информацию в список запрещенной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток.

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