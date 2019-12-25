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На водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток
Сегодня, 10:22
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nastya960

На водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток

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Тоннельные гнезда максимально приближены к естественной среде обитания уток.

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и "Леноблохоты" установили гнезда для уток. Гнезда установили на водоемах общедоступных охотничьих угодий.

Постройка и установка искусственных утиных гнезд помогает привлечь диких уток на те или иные водоемы.

Леноблохота

Тоннельные гнезда максимально приближены к естественной среде обитания уток. В безопасном и удобном гнезде птицы могут за сезон сделать два выводка. У гнезда имеются два входа и два выхода, которые можно использовать в случае опасности.

Ранее в Ленобласти установили сроки и правила весенней охоты.

Фото:  Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира

Теги: гнезда, леноблохота, утки
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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