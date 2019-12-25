На водоемах в Выборгском районе Ленобласти установили искусственные гнезда для уток

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и "Леноблохоты" установили гнезда для уток. Гнезда установили на водоемах общедоступных охотничьих угодий.
Постройка и установка искусственных утиных гнезд помогает привлечь диких уток на те или иные водоемы.
Леноблохота
Тоннельные гнезда максимально приближены к естественной среде обитания уток. В безопасном и удобном гнезде птицы могут за сезон сделать два выводка. У гнезда имеются два входа и два выхода, которые можно использовать в случае опасности.
Ранее в Ленобласти установили сроки и правила весенней охоты.
Фото: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
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