В Ленобласти установили сроки и правила весенней охоты

Оформить разрешение на охоту можно с 5 апреля.

В Ленобласти установили новые сроки весенней охоты на птиц. Охота на самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа будет начинаться с третьей субботы апреля в первой (южной) зоне, с четвертой субботы апреля – во второй (северной) зоне. Охотиться на птиц можно в течение пяти дней. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

В первую зону входят: Ломоносовский, Волосовский, Кингисеппский, Сланцевский, Гатчинский, Тосненский, Киришский и Лужский районы. Во вторую зону – Всеволожский, Тихвинский, Бокситогорский, Приозерский, Волховский, Подпорожский, Кировский, Выборгский, Лодейнопольский районы.

На территории Ленобласти запрещается охотиться на самок копытных животных, на медведицу с детенышами. Запрещена и летняя охота на кабана загоном.

Оформить разрешение на охоту можно с 5 апреля у государственных охотничьих инспекторов в районах или на портале госуслуг.

В начале марта полиция поймала охотников, когда те грузили убитого лося в машину в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

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