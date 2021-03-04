Полиция поймала охотников, когда те грузили убитого лося в машину в Ленобласти

Животное убили из ружья.

В садоводстве во Всеволожском районе задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве лося. Их поймали с поличным: граждане грузили части животного в автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Подозреваемыми стали 39-летний уроженец Татарстана и 52-летний уроженец Новгородской области. Полиция установила, что вместе с третьим соучастником они убили животное из ружья и частично разделали для дальнейшей перевозки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО