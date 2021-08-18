Неадекватные петербуржцы избили лошадь во время драки у бара на Рубинштейна

Потасовка произошла у заведения, закрытого по решению суда за многочисленные нарушения.

Днем 18 августа в центре Петербурга произошла потасовка. Нетрезвые молодые люди подрались у одного из баров на улице Рубинштейна. Информацию опубликовал портал 78.ru.

Потасовка произошла у бара "Трудовые будни", закрытого по решению суда за многочисленные нарушения. Во время конфликта молодые люди хотели забраться на лошадь. В итоге животное получило несколько ударов руками и ногами по телу. Подробности инцидента выясняются.

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Фото: 78.ru