Полицейские задержали участника драки со стрельбой в Колпино

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в хулиганстве в Колпино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 9 июля правоохранителям поступила информация о том, что на Заводском проспекте происходит драка. У парня 2005 года рождения случился конфликт с неизвестными, также кто-то выстрелил из газового пистолета в сторону потерпевшего.

Задержан мужчина 1995 года рождения, оставшиеся виновники разыскиваются.

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Фото: Piter.TV