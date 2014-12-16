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Полицейские задержали участника драки со стрельбой в Колпино
Сегодня, 11:51
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Полицейские задержали участника драки со стрельбой в Колпино

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в хулиганстве в Колпино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 9 июля правоохранителям поступила информация о том, что на Заводском проспекте происходит драка. У парня 2005 года рождения случился конфликт с неизвестными, также кто-то выстрелил из газового пистолета в сторону потерпевшего. 

Задержан мужчина 1995 года рождения, оставшиеся виновники разыскиваются. 

Ранее на Piter.TV: шестиклассник напал на подростка на Большевиков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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