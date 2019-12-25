В Петербурге проходит акция памяти Бориса Немцова

Жители города возлагают цветы в память об убитом политике у Соловецкого камня.

Сегодня, 27 февраля, в Петербурге началась акция памяти погибшего политика Бориса Немцова. С утра десятки петербуржцев возлагают цветы и чтят память убитого политика у Соловецкого камня, передает корреспондент Piter.TV. У мемориала насчитывается несколько десятков возложенных букетов, свечи и фотографии Немцова.

Стоит отметить, что власти города установили металлический забор и рамки металлодетекторов вокруг места проведения акции. Также территорию у станции метро "Горьковская" патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что центр Петербурга и часть Петроградки начали перекрывать перед шествием в память Бориса Немцова.

Напомним, что Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту возле Кремля 27 февраля 2015 года. Заказчиков убийства не нашли, предполагаемого убийцу Заура Дадаева осудили в 2017 году на 20 лет.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА