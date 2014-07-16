  1. Главная
Сегодня, 14:46
Илон Маск купил более 2 млн акций Tesla

Общая стоимость покупки составила порядка $1 млрд.

Американский бизнесмен Илон Маск купил более 2 млн акций компании Tesla. Об этом сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Маск приобрел акции через принадлежащий ему фонд Elon Musk Revocable Trust. Стоимость акций оценивалась от 371 до 396 долларов за бумагу. Общая стоимость покупки составила порядка $1 млрд. Уточняется, что теперь Маск владеет 413 млн акций Tesla.

Ранее мы сообщали, что Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов.

Фото: pxhere.com

