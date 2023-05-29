Рынок акций России перешел к росту на 1%

Данные Мосбиржи показывают данные на утро 18 ноября.

Рынок российских акций России перешел к росту на один процент после снижения а начале основной торговой сессии. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на начало основной торговой сессии. Также известно, что курс китайской национальной валюты начал снижаться после роста. Согласно данным на 10 часов утра по времени Москвы, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,37 процента - до 2 501,36 и 971,26 пункта. Курс юаня рос на 0,85 копейки, до 11,379 рубля.

К 10:29 утра по московскому времени индекс Мосбиржи перешел к росту до 2 537,46 (+1,07 процента), индекс РТС составлял 985,27 пункта (+1,07 процента). В это же время курс юаня начал снижаться до отметки 11,36 рубля (-1,1 копейки). Уточняется, что индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии от 18 ноября (к 07 часам утра по Москве) опускался на 0,46 процента и находился на уровне 2 499,17 пункта.

Фото: pxhere.com