Минфин РФ впервые разместит облигации российского федерального займа в юанях: мнение экспертов
Сегодня, 12:06
Минфин РФ впервые разместит облигации российского федерального займа в юанях: мнение экспертов

На отношения Москвы и Пекина не влияет нормализация отношений в рамках торговой войны Китая с США.

Новость о предстоящем в начале декабря размещении облигаций российского федерального займа в юанях очень интересно смотрится в контексте активизации попыток США и ЕС "оторвать" КНР от России, уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Однако телеграмеры считают, что никакая нормализация отношений в рамках торговой войны Китая с США, и тем более никакие усилия Европы в части заставить Китай "выбирать" между отношениями с Россией и с ЕС, на отношения Москвы и Пекина не влияют.

Для нас же эта новость вполне позитивная. Это резко увеличит количество доступных российской экономике юаней, что серьезно упрощает расчеты с Китаем и послужит укреплению расчетов в национальных валютах в целом. На уровне межгосударственных расчетов и большого бизнеса доллар уже практически вытеснен из расчетов, но теперь и частным предприятиям будет гораздо проще достать юани и использовать их в торговле с КНР. 

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Россия и Иран договорились о создании морского транспортного консорциума.

Фото: Pxhere

