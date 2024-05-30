Петербуржцам посоветовали, куда вложить деньги осенью

Стоит обратить внимание на акции компаний-экспортеров.

Несмотря на то, что процентные ставки по банковским вкладам в последнее время снизились, сохранение части капитала в депозитах остается разумным решением. Об этом spb.aif.ru рассказал инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Как объяснил специалист, инфляция замедлилась, а это означает, что реальная доходность — то есть процент по вкладу с учетом роста цен — по-прежнему остается положительной. Иными словами, деньги на депозите не теряют своей покупательной способности. Также Суверов посоветовал купить доллары и евро.

Помимо этого, стоит обратить внимание на акции компаний-экспортеров — таких как производители энергоресурсов, металлов, сельхозпродукции или химической продукции. Эти компании получают выручку в иностранной валюте, но их затраты в значительной части выражены в рублях.

Фото: unsplash (Vardan Papikyan)