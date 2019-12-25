Польша указала на очевидность решения по "Северному потоку — 2"

Матеуш Моравецкий считает, что Германия должна отказаться от реализации проекта российского газопровода.

Польша указала Германии на очевидность решения по "Северному потоку — 2". Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в интервью телеканалу Bloomberg TV. Варшава считает, что Германии следует выйти из проекта строительства российского газопровода, так как он является дестабилизирующим для Восточной Европы.

Учитывая недавние события в Белоруссии, где Путин очевидно угрожает вмешательством, и то, что он сделал с Навальным, это должно быть последним "звоночком" для Германии Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник заявил, что Польша пытается усилить давление на ФРГ, чтобы остановить возобновление строительства российского газопровода после "отравления" оппозиционера Навального. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Однако ряд немецких политиков настаивает на необходимости отказаться от строительства газопровода.

В Кремле напомнили, что проект трубопровода является коммерческим. Он призван повысить энергетическую безопасность Европы, а заявление иностранных политиков - эмоциональны и не основываются на фактах. Дмитрий Песков рассказал, что не видит угроз по поводу приостановки проекта строительства "Северного потока — 2" из-за действий Германии.

Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны.