Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

По мнению специалиста, рынок далек от совершенства, но доказательств, что вирус распространился оттуда, нет.

Эксперт группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков усомнился, что новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане.

На данный момент торговая площадка закрыта. Местные постройки сносят. Эксперты из группы ВОЗ убеждены, что вирус появился в другом месте, но распространился он именно на этом рынке.

На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства. - Владимир Дедков, эксперт группы ВОЗ от России

Рынок "Хуанань" славился своими овощами, морепродуктами и мясом диких животных. 1 января 2020 года его закрыли после того, как эпидемиологическое расследование вспышки COVID-19 привело к нему. Первые зараженные были работниками этого рынка. Ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую рынок сыграл в распространении вируса.

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Видео: YouTube / FRANCE 24 English

