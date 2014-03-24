В датских водах предстоит проложить участок в 120 километров. После этого останется еще 28 километров – в водах Германии.

В водах Дании возобновилось строительство "Северного потока -2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил о возвращении судна "Фортуна".

В заявлении оператора сказано, что "Фортуна" успешно провела морские испытания. В субботу судно преступило к укладке труб. Работы организованы в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Более подробную информацию о строительстве и наших дальнейших планах мы сообщим дополнительно. Оператор проекта Nord Stream 2 AG

Напомним, "Северный поток -2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы также проходят в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее мы сообщили, что адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента.

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