Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента

Адвокат Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процесс из-за необходимости соблюдать шаббат.

Американские законодатели могут приостановить процедуру импичмента бывшего президента США Дональда Трампа вечером 12 февраля. Об этом сообщила газета The New York Times.

Юрист экс-президента США направил письмо лидеру демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк), лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу (Кентукки) и сенатору Патрику Лихи (Вермонт). Он попросил приостановить разбирательство в пятницу вечером до воскресенья из-за необходимости соблюдать шаббат.

Напомним, что импичмент в отношении Трампа инициирован из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники экс-президента США ворвались в Конгресс и сорвали заседание. Демонстранты попытались воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов.

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